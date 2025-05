Ukraine-News Tote bei Raketen-Angriff auf Übungsgelände der ukrainischen Armee

Der ukrainische Grenzschutz hat seit Kriegsbeginn etwa 49.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht aus dem Kriegsland gehindert. Wie Behördensprecher Andrij Demtschenko mitteilte, wurden gut 45.000 unmittelbar an der grünen Grenze oder bei Vorkontrollen im Grenzgebiet festgenommen. Die Übrigen seien an Grenzübergängen aufgehalten worden. Insgesamt seien fast 900 von Fluchthelfern organisierte Gruppen aufgedeckt worden.