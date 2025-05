Ukraine-News Ukraine-Verhandlungen in Istanbul beginnen am Freitag

19:04 Uhr | Pistorius hält Nato-Ziel von über drei Prozent für möglich

Verteidigungsminister Boris Pistorius hält eine deutliche Steigerung der Verteidigungsausgaben auf mehr als drei Prozent der Wirtschaftsleistung für wahrscheinlich. "Entscheidend ist, dass die Nato-Fähigkeitsziele, die [auf dem Nato-Gipfel] festgelegt werden, schnell, umfassend und zeitgerecht erfüllt werden", sagt der SPD-Politiker in Berlin. "Natürlich reden wir am Ende über um die drei Prozent oder mehr." Dies sei nicht unrealistisch. (Quelle: Reuters)

19:00 Uhr | Merz bekräftigt Skepsis bei Nutzung eingefrorener russischer Guthaben

Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Skepsis gegenüber der Nutzung der eingefrorenen russischen Guthaben bekräftigt. "Wenn es eine Möglichkeit gibt, das Geld auf sauberer juristischer Grundlage zu mobilisieren, werden wir es tun", sagte der CDU-Chef der "Zeit". "Allerdings müssen wir uns auch der Risiken bewusst sein, die ein solcher Schritt für den Finanzmarkt Europa beinhaltet", fügt er hinzu. "Das lassen wir gerade klären." (Quelle: Reuters)

16:40 Uhr | Selenskyj reist nicht zu Istanbul-Gesprächen

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bestätigt, dass er nicht an geplanten Gesprächen zwischen Vertretern seines Landes und Russlands in Istanbul teilnimmt. Die ukrainische Delegation, die befugt sei, über eine Waffenruhe zu verhandeln, werde von Verteidigungsminister Rustem Umjerow angeführt, sagte Selenskyj in Ankara nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.



Nach Angaben von Selenskyj ist unklar, wann genau die Gespräche beginnen – ob noch am Donnerstag oder erst am Freitag. Die ukrainische Delegation werde jedenfalls bis Freitag in Istanbul bleiben, kündigte der ukrainische Staatschef an. (Quelle: dpa)

15:10 Uhr | Trump: Nichts geschieht bis zu einem Treffen von Putin und mir

US-Präsident Donald Trump zeigt sich überzeugt, dass es bei den Bemühungen um Frieden in der Ukraine erst bei einem Treffen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Bewegung gibt. "Nichts wird geschehen, bis Putin und ich zusammenkommen", sagte Trump vor der Presse an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One vor der Landung in Dubai. Es ist die dritte Station auf Trumps Nahost-Reise. (Quelle: Reuters)

13:21 Uhr | Während Friedensgesprächen gehen Kämpfe in der Ukraine weiter

Während in Istanbul direkte Friedensverhandlungen zwischen Russland und der attackierten Ukraine erwartet werden, gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Das russische Verteidigungsministerium schrieb von Geländegewinnen im Gebiet Donezk. Demnach haben die russischen Streitkräfte die Ortschaften Torske und Nowooleksandriwka eingenommen. Ukrainische Militärblogger bestätigten das zunächst nicht, meldeten zuletzt aber immer wieder Fortschritte der Russen. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht verifizieren.

In seinem morgendlichen Lagebericht schrieb der Kiewer Generalstab von 168 Gefechten im Lauf des vergangenen Tages. Zudem gab es unter anderem 68 Luftangriffe, dabei habe Russland sein Nachbarland mit einer Rakete sowie 108 Gleitbomben und mehr als 3.000 Drohnen attackiert. Besonders schwer waren die Kämpfe den Angaben nach im Bereich der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk. Dort habe es 74 russische Vorstöße gegeben. (Quelle: dpa)

13:19 Uhr | Selenskyj: Russen haben "Schein"-Delegation in die Türkei geschickt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russischen Vertreter bei den geplanten Waffenruhe-Gesprächen in Istanbul als eine "Schein"-Delegation mit unklarem Mandat kritisiert. Es sei unklar, "auf welcher Ebene die russische Delegation" angesiedelt sei und ob sie "überhaupt in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen", sagte Selenskyj nach seiner Ankunft in der türkischen Hauptstadt Ankara. Die Ukraine hingegen habe Vertreter auf "höchster Ebene" in die Türkei geschickt. Moskau hatte den ukrainischen Präsidenten mit Blick auf seine Kritik daraufhin als "Clown" und "Versager" bezeichnet. (Quelle: AFP)

12:38 Uhr | Merz bringt bei Sanktionen russisches Vermögen ins Spiel