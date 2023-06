Ukraine-News Zehntausende Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche nach Staudamm-Zerstörung bedroht

11:13 Uhr | Langfristige Folgen für die Landwirtschaft

Das ukrainische Landwirtschaftsministerium erwartet längerfristige Folgen des Dammbruchs auf die Landwirtschaft im Süden der Ukraine. Nicht nur große Anbauflächen seien überflutet, hieß es heute aus Kiew. Auch andere Felder seien von der Bewässerung abgeschnitten. Sie könnten sich in Wüsten verwandeln, weil Bewässerungssysteme in den Gebieten Dnipro, Cherson und Saporischschja nicht mehr liefen. Im Jahr 2021 waren demnach dort rund vier Millionen Tonnen an Getreide und Ölsaaten geerntet worden.

10:41 Uhr | Menschen in Nowa Kachowka eingeschlossen

In der sehr nahe an dem zerstörten Staudamm liegenden Stadt Nowa Kachowka sind nach russischen Angaben aktuell bis zu 100 Menschen vom Wasser eingeschlossen. Rettungseinsätze liefen, sagt der von Russland eingesetzte Bürgermeister, Wladimir Leontjew. In der Stadt drohten Seuchen. Ein Friedhof, eine Sammel- und Desinfektionsstelle für Tierkadaver seien überflutet und in einem Nationalpark tausende Tiere verendet.

10:00 Uhr | Tote im Norden der Ukraine gemeldet

Während sich die Aufmerksamkeit derzeit auf die Süd-Ukraine und den dort zerstörten Staudamm richtet, sind in der nord-ukrainischen Region Sumy nach Angaben des Chefs des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak, bei einem russischen Drohnenangriff zwei Zivilisten getötet worden. Auf teilt Telegram berichtete Jermak, eine Drohne des iranischen Typs "Schahed" habe ein Privathaus zerstört und einen Brand ausgelöst. Das Gebiet an der Grenze sei in der vergangenen Nacht und am Morgen mehrfach beschossen worden.

09:55 Uhr | Trinkwasser-Versorgung abgeschnitten

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Zerstörung des Kachowka-Staudamms hunderttausende Menschen von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.

09:30 Uhr | Russische Minenfelder überflutet

In Teilen der süd-ukrainischen Region Cherson sind nach Angaben der russischen Besatzungsverwaltung nach dem Staudamm-Bruch russische Minenfelder überflutet worden. Das teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur, Wladimir Saldo, laut Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass mit. Frei und weiter fortgespülte Minen bergen große Gefahren.

09:19 Uhr | Medwedew sieht ukrainische Gegenoffensive

Die Ukraine hat nach Ansicht der russischen Führung ihre erwartete Gegenoffensive gestartet. Der Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, erklärte auf Telegram: "Der Feind hat schon lange eine große Gegenoffensive versprochen. Und es scheint etwas begonnen zu haben."

09:15 Uhr | Pro-Russische Aktivistin in Köln verurteilt

In einem Prozess wegen der Billigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist eine pro-russische Aktivistin in Köln zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach sie wegen Billigung von Straftaten für schuldig. Wie das Gericht mitteilte, soll sie eine Geldstrafe von 900 Euro zahlen. Sie hatte im Mai 2022 eine pro-russische Demonstration organisiert und dazu öffentlich geäußert, Russland sei kein Aggressor und helfe den Krieg zu beenden. Auf die Meinungsfreiheit habe sie sich nicht berufen können, so das Gericht, weil diese nicht schrankenlos gelte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

08:24 Uhr | Notstand auch in besetztem Gebiet

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Dnipro haben auch russische Besatzungsbehörden jetzt den Notstand in dem von ihnen am südöstlichen Flussufer kontrollierten Teil der Region verhängt. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Tass. Nach Angaben des von Russland eingesetzten Bürgermeistern der Stadt Nowa Kachowka in der Nähe des zerstörten Damms werden mindestens sieben Menschen vermisst.

08:18 Uhr | Ukraine: Staudamm-Flut gegen Offensive

Der ukrainische Generalstab hat die Zerstörung des Kachowka-Staudamms als russisches Kriegsverbrechen bezeichnet. Dessen Ziel sei es gewesen, den Vormarsch ukrainischer Truppen in der Region zu verhindern, hieß es heute im Morgenbulletin aus Kiew.

06:50 Uhr | Todesopfer bei Artilleriebeschuss

In der südukrainischen Region Cherson soll durch russischen Artilleriebeschuss ein Mensch getötet worden sein. Die russischen Truppen hätten gestern die Region mehrfach beschossen, auch die Regional-Hauptstadt Cherson, teilte Gouverneur Olexander Prokudin auf Telegram mit. Dabei seien ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden.

06:15 Uhr | Wasserpegel in Nowa Kachowka sinkt