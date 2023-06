In der Nacht hat Russland nach ukrainischen Angaben wieder mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen angegriffen. Zehn von 16 Drohnen und vier Marschflugkörper seien in der Nacht abgeschossen worden, teilten heute Morgen die Luftstreitkräfte mit. Überall im Land habe es wieder Luftalarm gegeben. In der Stadt Uman in der zentral gelegenen ukrainischen Region Tscherkassy schlugen laut Behörden zwei Raketen in eine Industrie- und eine Autowaschanlage ein. Acht Menschen seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer. In der Region Dnipropetrowsk sollen unter anderem zwei zivile Wohnhäuser und eine Gasleitung beschädigt worden sein.