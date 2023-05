07:04 Uhr | Kiew: Angriffe in der Nacht "ungewöhnlich intensiv"

Russland hat bei seinem nächtlichen Luftangriff auf Kiew neben Drohnen und Marschflugkörpern wahrscheinlich auch ballistische Raketen eingesetzt. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung schrieb auf Telegram, der Angriff sei ungewöhnlich in seiner Intensität gewesen. Es habe die größtmögliche Anzahl von Angriffsraketen in kürzester Zeit gegeben. Nach vorläufigen Informationen sei die große Mehrheit der "feindlichen Ziele im Luftraum von Kiew" entdeckt und zerstört worden. Es ist der achte Angriff auf die Hauptstadt in diesem Monat.

06:59 Uhr | Oberster Richter der Ukraine wegen Korruption verhaftet

In der Ukraine sind beim Obersten Gerichtshof Schmiergeld-Zahlungen in Millionenhöhe aufgedeckt worden. Das teilte das nationale Anti-Korruptionsbüro mit, nannte aber keine Namen. Die Ermittler veröffentlichten ein Foto mit Geldbündeln. Details sollen später bekannt gegeben werden.



Ukrainische Medien berichten, Gerichtspräsident Wsewolod Knjasjew sei gefasst worden, als er drei Millionen US-Dollar entgegengenommen habe. Der heute 43-Jährige war im Oktober 2021 als Vorsitzender des Obersten Gerichtshofs eingesetzt worden.



Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Blick auf den angestrebten EU-Beitritt seines Landes einen entschlossenen Kampf gegen Korruption versprochen. Die Ukraine rangiert in einem Korruptionsranking von Transparency International auf Patz 116 von 180.

06:41 Uhr | Selenskyj zurück in der Ukraine