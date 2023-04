Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

Update 15:49 Uhr | Vier Tote nach Beschuss russischer Grenzregion

Bei Raketenangriffen auf ein russisches Dorf an der Grenze zur Ukraine sind nach russischen Angaben vier Menschen getötet worden. Das teilte der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, auf Telegram mit. Zunächst sei man von zwei Opfern ausgegangen, in den Trümmern seien dann zwei weitere Tote gefunden worden. Zudem seien zwei Menschen verletzt worden. Die Raketen zerstörten dem Gouverneur zufolge in dem Dorf Susemka ein Wohnhaus und beschädigten zwei weitere Häuser.

In grenznahen russischen Gebieten kommen immer wieder Ortschaften und Infrastruktur-Einrichtungen unter Beschuss. Die Ukraine äußert sich dazu nicht.

15:37 Uhr | London: Russische Truppen verschärfen Strafen für Disziplinarverstöße

Russische Kommandeure im Krieg gegen die Ukraine haben nach Einschätzung britischer Geheimdienste die Strafen für Verstöße gegen die Truppendisziplin erheblich verschärft. Das teilte das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit und verwies auf "zahlreiche" Berichte russischer Kämpfer. Demnach würden Soldaten bereits für den Versuch, den Dienstvertrag zu beenden, oder kleinere Vergehen wie Trunkenheit in improvisierte Zellen gesteckt. Dabei handele es sich um Löcher im Boden, die mit einem Metallgitter bedeckt sind.