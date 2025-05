Die Ukraine hat die von Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigte Schaffung einer Sicherheitszone an der Grenze zur Ukraine entschieden zurückgewiesen. Außenminister Andrij Sybiha sprach auf der Plattform X von "neuen aggressiven Forderungen", die eine "klare Absage an Friedensbemühungen" seien. Putin sei "der einzige Grund für das andauernde Töten", so Sybiha weiter.