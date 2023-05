Ukraine-News US-Beamte räumen Beschädigung von Patriot-Luftabwehrsystem ein

Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol hat angekündigt, möglicherweise doch Waffen an die Ukraine zu liefern. Südkorea ist ein wichtiger Hersteller von Artilleriegeschossen und hatte Waffenlieferungen bisher unter Verweis auf die Beziehungen zu Russland abgelehnt. Suk-yeol erklärte nun, dass die Regierung in Seoul von ihrer Einstellung abrücken könnte, wenn die Zivilbevölkerung in der Ukraine in großem Umfang angegriffen werde oder eine Situation entstehe, die "die internationale Gemeinschaft nicht hinnehmen kann".