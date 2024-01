Ukraine-News Baerbock wirft Putin Vernichtungskrieg vor

19:55 Uhr | Großbritannien sagt Ukraine weitere Waffen zu

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach den jüngsten russischen Luftangriffen Großbritanniens unverminderte Solidarität zugesichert. Sunak habe Selenskyj in einem Telefonat gesagt, dass das Vereinigte Königreich "der Ukraine in ihrem Kampf gegen Aggression und Besatzung während des gesamten Jahres 2024 und in der Zukunft weiterhin fest zur Seite stehen" werde, sagte ein Sprecher der Downing Street.

Bei dem Telefonat habe Sunak die Bemühungen Großbritanniens zu anhaltender militärischer und diplomatischer Unterstützung der Ukraine erläutert, "unter anderem durch weitere Waffenlieferungen".

18:30 Uhr | Baerbock wirft Putin Vernichtungskrieg vor

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen. "Mit jeder Rakete zeigt Putin, dass er die Ukraine vernichten will", schrieb Baerbock am Dienstag im Kurzbotschaftendienst X. Mit den von Deutschland gelieferten Flugabwehrsystemen Patriot und Iris-T würden "jeden Tag Menschenleben gerettet". Deutschland werde seine Unterstützung fortsetzen, beteuerte die Außenministerin. "Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine, solange sie uns brauchen."

Russland hatte die Ukraine in den vergangenen Tagen mit besonders schweren Luftangriffen überzogen und dabei am Dienstag vor allem Kiew ins Visier genommen. In der Hauptstadt und ihrer Umgebung sowie im ostukrainischen Charkiw wurden nach Behördenangaben fünf Menschen getötet. Die russische Armee feuerte demnach knapp hundert Raketen ab.

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow warf Russland vor, bewusst auf zivile Wohngebiete zu zielen.

17:15 Uhr | Appell der Ukraine für weitere Waffenlieferungen

Nach neuen massiven russischen Luftangriffen auf Kiew und andere Städte hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba die Welt zu neuen Waffenlieferungen an sein Land aufgefordert. "Das Terrorregime in Moskau muss erkennen, dass die internationale Gemeinschaft vor der Ermordung von Zivilisten und der Zerstörung der zivilen Infrastruktur in der Ukraine die Augen nicht verschließen wird", schrieb Kiews Chefdiplomat am Dienstag beim Onlinedienst X. Konkret seien dabei neue Flugabwehrsysteme samt Munition, Kampfdrohnen aller Art und Raketen mit einer Reichweite von über 300 Kilometern erforderlich.

Zugleich forderte Kuleba dazu auf, eingefrorene russische Gelder für die Ukraine zugänglich zu machen. Russische Diplomaten sollen zudem in "relevanten Hauptstädten" und internationalen Organisationen isoliert werden.

14:50 Uhr | Toter in russischer Grenzregion Belgorod

Bei erneuten ukrainischen Raketenangriffen auf die russische Grenzregion Belgorod ist nach Angaben des russischen Gouverneurs mindestens ein Mensch getötet worden. Der Mann wurde am Dienstag von Splittern getroffen, als eines der Geschosse neben seinem Wagen explodierte, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow im Onlinedienst Telegram mit. Fünf weitere Menschen wurden demnach bei anderen Angriffen in der Region verletzt.

Die russische Armee hatte zuvor berichtet, die Ukraine habe eine Reihe von Raketen auf die Grenzregion Belgorod abgefeuert. Sie seien allesamt abgefangen worden.

Stunden zuvor hatte Russland die Ukraine mit Dutzenden Raketen und Drohnen angegriffen. Hauptziele waren nach ukrainischen Behördenangaben die Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sowie die ostukrainische Stadt Charkiw. Mindestens fünf Menschen wurden demnach getötet, rund hundert weitere wurden verletzt.

14:24 Uhr | Russland meldet Zerstörung aller anvisierten Ziele

Die russische Armee hat erklärt, alle bei den jüngsten Luftangriffen in der Ukraine anvisierten Ziele "zerstört" zu haben. Bei den Zielen habe es sich unter anderem um Fabriken zur Produktion von Raketen und Drohnen sowie zur Reparatur von Waffen und Militärausrüstung gehandelt. Außerdem seien Raketen- und Munitionslager der ukrainischen Armee angegriffen worden. "Alle diese Ziele wurden zerstört", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.