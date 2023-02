Seit Oktober ist Oleksii Makeiev ukrainischer Botschafter in Deutschland. Bei seinem Antrittsbesuch in Sachsen am Donnerstag sagte er MDR AKTUELL: "In den letzten Jahren haben wir ein sehr effizientes Antikorruptionssystem aufgebaut. Nichtregierungsorganisationen und dieses Antikorruptionssystem nehmen alle Beamten und Regierungsvertreter unter die Lupe. Und wenn die Information dann an die Oberfläche kommt, kommt sofort eine Untersuchung."