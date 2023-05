Oberster Richter wegen Korruption gefasst

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

07:04 Uhr | Kiew: Angriffe in der Nacht "ungewöhnlich intensiv"

Russland hat bei seinem nächtlichen Luftangriff auf Kiew neben Drohnen und Marschflugkörpern wahrscheinlich auch ballistische Raketen eingesetzt. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung schrieb auf Telegram, der Angriff sei ungewöhnlich in seiner Intensität gewesen. Es habe die größtmögliche Anzahl von Angriffsraketen in kürzester Zeit gegeben. Nach vorläufigen Informationen sei die große Mehrheit der "feindlichen Ziele im Luftraum von Kiew" entdeckt und zerstört worden. Es ist der achte Angriff auf die Hauptstadt in diesem Monat.

06:59 Uhr | Oberster Richter der Ukraine wegen Korruption verhaftet

In der Ukraine sind beim Obersten Gerichtshof Schmiergeld-Zahlungen in Millionenhöhe aufgedeckt worden. Das teilte das nationale Anti-Korruptionsbüro mit, nannte aber keine Namen. Die Ermittler veröffentlichten ein Foto mit Geldbündeln. Details sollen später bekannt gegeben werden.



Ukrainische Medien berichten, Gerichtspräsident Wsewolod Knjasjew sei gefasst worden, als er drei Millionen US-Dollar entgegengenommen habe. Der heute 43-Jährige war im Oktober 2021 als Vorsitzender des Obersten Gerichtshofs eingesetzt worden.



Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Blick auf den angestrebten EU-Beitritt seines Landes einen entschlossenen Kampf gegen Korruption versprochen. Die Ukraine rangiert in einem Korruptionsranking von Transparency International auf Patz 116 von 180.

06:41 Uhr | Selenskyj zurück in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach seiner Europa-Reise in die Ukraine zurückgekehrt. Der 45-Jährige sagte in seiner täglichen Videobotschaft, er komme mit neuen Verteidigungspaketen nach Hause. Es gebe mehr Munition, stärkere Waffen für die Front, mehr Schutz für die Zivilisten und mehr politische Unterstützung. Das Video wurde in einem Zug aufgezeichnet. Selenskyj hatte seit Samstag Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien besucht.



Der Präsident betonte, es gebe nun mehr Unterstützung für einen EU-Beitritt der Ukraine. Auch gebe es mehr Verständnis für einen Nato-Beitritt. Dieser werde kommen, er sei unvermeidlich.

04:00 Uhr | Luftangriffe auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut Ziel russischer Luftangriffe geworden. Die Präsidialverwaltung meldete auf Telegram, die Luftabwehr habe die Angriffe abgewehrt. Explosionen von Luftabwehrraketen waren zu hören. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko fielen Raketentrümmer auf das Gelände des städtischen Tierparks. Drei Menschen seien verletzt, ein größeres Gebäude sei beschädigt worden. Zudem seien mehrere Autos in Brand geraten.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Dienstag, 16. Mai 2023