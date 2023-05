Ukraine-News Kremlsprecher Peskow: "Sondereinsatz ist sehr schwierig"

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine gestaltet sich nach den Worten von Regierungssprecher Dmitri Peskow "sehr schwierig". Bestimmte Ziele seien aber erreicht worden, sagt Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. So habe dem ukrainischen Militär großer Schaden zugefügt werden können. Peskow behauptete weiterhin, Russland führe in der Ukraine keinen Krieg, sondern einen "militärischen Sondereinsatz".

Auch die russische Söldnertruppe Wagner gerät in der Ukraine immer stärker in Bedrängnis. Ihr Chef Jewgeni Prigoschin sagte am Mittwochabend, seine Kämpfer in der Region Bachmut seien in akuter Gefahr, eingekesselt zu werden.