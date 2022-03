Ukraine-Krieg Auf dem Balkan werden alte Ängste wach

Als Jugoslawienkriege oder Balkankriege bezeichnet man eine Serie von militärischen Konflikten auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien in den 1990er-Jahren. Im Juni 1991 erklärten die jugoslawischen Teilstaaten Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. Die serbisch dominierte Jugoslawische Volksarmee griff ein, um die Abspaltung zu verhindern. In Slowenien wurden die Kämpfe schnell wieder eingestellt, die Jugoslawische Volksarmee zog sich zurück (sog. Zehn-Tage-Krieg) und Slowenien wurde unabhängig. Dazu trug auch die Tatsache bei, dass es in Slowenien keine nennenswerte serbische Minderheit gab.



In Kroatien, wo die serbische Minderheit deutlich größer war, verschärften sich die ethnischen Konflikte. Außerdem wollte die jugoslawische Bundesregierung Kroatien nicht in seinen alten Grenzen in die Unabhängigkeit entlassen. Zankapfel waren die mehrheitlich von Serben bewohnten Gebiete, vor allem der sog. Krajina, die man von Kroatien loslösen und dem jugoslawischen Bundesstaat zuschlagen wollte. Die Kämpfe gingen nach einer kurzen Waffenruhe deshalb weiter: auf der einen Seite die kroatische Armee, auf der anderen die Armee der selbsternannten Serbischen Republik Krajina und diverse serbische Freischärler. Die jugoslawische Bundesarmee griff auf Seiten der serbischen Separatisten in den Bürgerkrieg ein. Beide Konfliktparteien verübten Kriegsverbrechen. Der Krieg endete 1995 mit dem Sieg der Kroaten und der Reintegration der Separatistengebiete.



Im März 1992 erklärte auch Bosnien und Herzegowina seine Unabhängigkeit. Hier war die Lage besonders kompliziert, weil es in dieser Teilrepublik drei zahlenmäßig starke Volksgruppen gab, die sich zusätzlich durch ihre Religion unterschieden: die katholischen Kroaten, die orthodoxen Serben und die muslimischen Bosniaken. Traurige Berühmtheit erlangte die Belagerung von Sarajevo, die über den gesamten Zeitraum des Bosnienkrieges andauerte und geschätzt 11.000 Todesopfer forderte. Sie war mit 1.425 Tagen die längste Belagerung im 20. Jahrhundert. Die Luftbrücke zur Versorgung Sarajevos dauerte länger als die Berliner Luftbrücke. Während des Bosnienkrieges wurde auch der Völkermord von Srebrenica verübt. Dabei wurden 1995 mehr als 8.000 überwiegend männliche Bosniaken von Serben ermordet. Den ersten Schritt zur Beendigung des Konflikts bildete eine Einigung der Bosniaken und Kroaten im Jahr 1994. Erst mit dem Dayton-Vertrag von 1995 gelang es, auch die serbischen Bewohner des Landes zu befrieden.



Auch das überwiegend von Albanern bewohnte Kosovo erklärte 1992 seine Unabhängigkeit von Serbien, die aber international nicht anerkannt wurde. Nach einer Phase gewaltlosen Widerstands von Albanern gegen die serbische Obrigkeit kam es ab 1997 vermehrt zu Angriffen der albanischen "Befreiungsarmee des Kosovo" gegen die serbische Polizei. 1999 führte die NATO einen Luftkrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien mit dem erklärten Ziel, eine humanitäre Katastrophe im Kosovo zu verhindern. Im Anschluss an den Krieg wurde der Kosovo unter UN-Verwaltung gestellt, blieb aber formal Bestandteil der Bundesrepublik Jugoslawien. 2008 erklärte das Kosovo erneut die Unabhängigkeit, die inzwischen von weit mehr als der Hälfte aller Staaten anerkannt ist.