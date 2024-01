Ukraine-News Ukrainische Luftabwehr fängt weniger russische Raketen ab

Update 16:12 Uhr | Ukrainische Luftabwehr fängt weniger russische Raketen ab

Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben bei dem russischen Raketenangriff am frühen Morgen einen geringeren Anteil der Flugkörper abgefangen als gewöhnlich. Der Luftwaffe zufolge umfasste der Angriff 37 Raketen und drei Drohnen. Acht der Raketen seien abgefangen worden, heißt es in einer Erklärung auf sozialen Medien. Zudem hätten elektronische Gegenmaßnahmen dazu geführt, dass 20 der feindlichen Flugkörper nicht ihre Ziele erreicht hätten. Ein Grund für die vergleichsweise niedrigere Abfangquote wurde nicht genannt. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe berichtete in der vergangenen Woche von einem Mangel an Abfangraketen.

Durch den jüngsten russischen Luftangriff wurden nach Behördenangaben in der Region Sumy eine Frau verletzt und mehr als 20 Häuser beschädigt. In Poltawa fiel amtlichen Quellen zufolge eine Rakete in den Hof eines Wohnhauses, explodierte aber nicht. Wie viele Geschosse abgewehrt werden können, hängt den Angaben zufolge von der angegriffenen Region ab. Die Hauptstadt Kiew ist demnach besser mit Luftverteidigungssystemen ausgestattet als andere Gebiete.

13:15 Uhr | Frankreichs Außenminister betont bei Besuch in Kiew Unterstützung für Ukraine