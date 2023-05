05:16 Uhr | Explosionen in Kiew und anderen ukrainischen Regionen

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Regionen des Landes hat es am frühen Morgen nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Explosionen gegeben. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, in Schutzräumen zu bleiben. Angaben über Opfer und Schäden werden geprüft, erklärte Serhij Popko, Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew, im Messengerdienst Telegram. Die Luftabwehr "funktioniert", ergänzte er. "Der Angriff auf die Hauptstadt dauert an. Verlasst während des Luftalarms nicht die Schutzräume", forderte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ebenfalls auf Telegram. Es handelt sich um den neunten Angriff auf die ukrainische Hauptstadt seit Anfang Mai.



Nach Angaben der Armee gab es zudem Angriffe mit "Marschflugkörpern" in der Region Winnyzja im Landesinneren. Örtliche Medien berichteten über Explosionen in Chmelnyzkyj etwa hundert Kilometer weiter westlich.

04:01 Uhr | Landesweiter Luftalarm in der Ukraine

Die ukrainischen Behörden haben landesweiten Luftalarm ausgelöst. Das Militär warnt vor möglichen russischen Raketenangriffen in der Zentralukraine und spricht Warnungen für die Regionen Winnyzja, Kirowohradska, Tscherkassy und Dnipro aus. Auch in der zentralen Region Poltawa und weiter südlich in der Region Mykolajiw müsse mit russischen Angriffen gerechnet werden, heißt es auf weiteren Telegram-Kanälen.

02:12 Uhr | Wagner-Deserteur will zurück nach Russland

Der Anfang des Jahres nach Norwegen geflohene frühere Kommandeur einer Einheit der Söldner-Truppe Wagner will nach Russland zurückkehren. "Ich hatte gehofft, hier Ruhe und Frieden zu finden, die ganze Politik, den Krieg und die Armee hinter mir zu lassen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft", sagt Andrei Medwedew auf Russisch in einem von mehreren auf YouTube veröffentlichten Videos. "Wir werden sehen, was in Russland passieren wird. Wenn sie mich töten, okay. Wenn sie es nicht tun, vielen Dank. Wenn ich überlebe, noch mehr Dank."



Er fühle sich wie "eine Art Junge in einem großen Spiel", an dem er nicht mehr teilnehmen wolle. Er habe die russische Botschaft in Oslo um Hilfe gebeten und werde Dokumente einreichen, die seine Rückkehr erleichtern sollen.



Die Flucht des 26-Jährigen nach Norwegen sorgte im Januar weltweit für Schlagzeilen. Medwedew hatte in Norwegen um Asyl gebeten, weil er um sein Leben fürchtete. Er gab an, Zeuge der Tötung und Misshandlung russischer Gefangener gewesen zu sein, die von Wagner für den Kampf in der Ukraine rekrutiert worden waren.

00:45 Uhr | Prigoschin bestätigt Vorteil für ukrainische Truppen in Bachmut

Bildrechte: dpa Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bestätigt einen Vorstoß der ukrainischen Truppen in der umkämpften Stadt Bachmut. "Trotz der Tatsache, dass der Feind nur ein paar Prozent des Territoriums in Bachmut hat, scheint es nicht möglich zu sein, den Feind einzukesseln", sagt er in einer Audiobotschaft. "Infolge des Vormarsches des Feindes ... haben russische Fallschirmjäger Positionen eingenommen, die für den Feind einen Vorteil darstellen."

00:00 Uhr | Ukraine-News am Donnerstag, 18. Mai 2023