07:10 Uhr | Sipri-Bericht zu weltweiter Rüstung

Die 100 größten Rüstungskonzerne der Welt haben 2022 trotz des Ukrainekriegs weniger Einnahmen gehabt. Nach einem heute vom schwedischen Friedensforschungsinstitut Sipri veröffentlichten Bericht erwirtschafteten sie im vergangenen Jahr rund 543,4 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent weniger als 2021. Demnach haben die Firmen aber deutlich mehr Aufträge bekommen, weshalb Sipri für die kommenden Jahre mit deutlich höheren Einnahmen rechnet.

07:00 Uhr | Grenzöffnung für ukrainische Laster

Nach wochenlangen Blockaden durch polnische Lkw-Fahrer wollen Polen und die Ukraine heute den Grenzübergang Dołhobyczów-Uhrynów wieder für leere Lastwagen öffnen. Das sei eine erste Maßnahme, um die Warteschlangen dort zu reduzieren, teilte die ukrainische Grenzbehörde mit. Polnische Lkw-Fahrer blockieren seit Anfang November mehrere Grenzübergänge zur Ukraine – aus Proteste gegen einen aus ihrer Sicht unfairen Wettbewerb.

06:30 Uhr | Russische Drohnen-Angriffe in der Nacht

In der vergangenen Nacht hat es im Osten und im Süden der Ukraine wieder Luftalarm gegeben. Nach Berichten ukrainischer Medien wurden über das Schwarze Meer oder von dort aus 23 Drohnen Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion und ein Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Die Flugabwehr habe den Marschflugkörper und 18 Drohnen abgefangen, bevor sie ihre Ziele erreichten, teilte die Luftwaffe auf Telegram mit. Ob es Schäden durch den Angriff gab, blieb offen.

05:56 Uhr | Hoher Treibhausgas-Ausstoß durch den Krieg

Der Ukraine-Krieg hat einer Studie zufolge bisher mehr klimaschädliche Treibhausgase verursacht als ein Land wie Belgien in einem Jahr. Ein internationales Forscherteam um den Niederländer Lennard de Klerk hat errechnet, dass mindestens 150 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten ausgestoßen worden seien. Die Studie, die laut dpa ihr vorab vorgelegen hat, soll demnach heute auf der Weltklimakonferenz in Dubai vorgestellt werden.

04:20 Uhr | Lukaschenko will Xi Jinping treffen

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko besucht heute angeblich China. Nach Angaben des Präsidialamts in Minsk will er dort den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen, um über "Handel, Wirtschaft, Investitionen und internationale Zusammenarbeit" zu sprechen. Ob auch die Lage in der Ukraine ein Thema sein wird, wurde offen gelassen. Belarus gilt als enger Verbündeter von Russland.

01:15 Uhr | Ausbau der ukrainischen Rüstung

Die ukrainische Rüstungsindustrie soll in Kürze ihre Kapazitäten ausweiten. Das kündigte Präsident Selenskyj gestern Abend an, ohne weiterer Details zu nennen. Zuletzt war die Errichtung eines Panzer-Werks durch einen deutschen Konzern im Gespräch. Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger hatte kürzlich der "Wirtschaftswoche" gesagt, er erwarte spätestens Anfang nächsten Jahres den Abschluss eines Vertrags mit der Ukraine zum Bau des Rad-Panzers "Fuchs" und des Schützenpanzers "Lynx".

00:10 Uhr | Selenskyj spricht von "Terroranschlägen"