Im Krieg Russlands gegen die Ukraine hat es in der Nacht offenbar neue Luftangriffe auf Kiew gegeben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Zudem seien Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltava in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden verzeichnet worden. Der Bürgermeister von Dnipro berichtete, bei einem russischen Angriff auf seine Stadt seien eine Frau und ein Kind getötet worden. Im Internet gab es zudem Berichte über Explosionen in und um Kiew und über nicht identifiziert Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten. Angaben, welche Ziele getroffen wurden, gab es nicht. Im gesamten Land war zuvor Luftalarm ausgelöst worden.