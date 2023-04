Die "SS-750" verfügt über ein Mini-U-Boot mit Greifarmen. Es sei gerade für Unterwassereinsätze konzipiert, sagte der schwedische Forscher und Geheimdienstexperte Joakim von Braun zu "Information".

Update 09:42 Uhr | Explosionen in Kiew, Luftalarm in der gesamten Ukraine

Von Raketen getroffenes Wohnhaus in Uman, 200 Kilometer südlich von Kiew. Bildrechte: dpa Im Krieg Russlands gegen die Ukraine hat es in der Nacht neue Luftangriffe in mehreren Landesteilen gegeben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Demnach gab es Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltava in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden.



In der zentralukrainischen Stadt Uman im Gebiet Tscherkassy wurde ein Hochhaus getroffen, wie auf Bildern und Videos zu sehen war. Dabei seien zehn Menschen getötet worden, teilte das Ministerium für innere Angelegenheiten mit. Der Bürgermeister von Dnipro berichtete, bei einem russischen Angriff auf seine Stadt seien eine Frau und ein Kind getötet worden.

Kampfflugzeug Tupolew Tu-95 (groß). Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Im Internet gab es zudem Berichte über Explosionen in und um Kiew und über nicht identifiziert Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten. "Es gibt Opfer", schrieb der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, bei Telegram am Freitag. Behörden zufolge wurden drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Zunächst war von fünf Verletzten die Rede gewesen.



Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, gab die Gesamtzahl der Raketen, die auf die Ukraine in der Nacht abgefeuert worden seien, mit 23 an. Davon seien 21 abgeschossen worden. Auch zwei Drohnen seien abgeschossen worden. Die Angriffe seien von russischen strategischen Flugzeugen des Typs Tupolew Tu-95 über dem Kaspischen Meer erfolgt, sagte er. Nach ukrainischen Militärangaben schoss die Flugabwehr auch elf Marschflugkörper in der Nähe der Hauptstadt Kiew ab. Im gesamten Land war zuvor Luftalarm ausgelöst worden.

01:40 Uhr | Heftige Kämpfe um Bachmut

Nach Angaben des ukrainischen Militärs versuchen russische Streitkräfte, wichtige Nachschubwege und Kommunikationswege in die umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut zu unterbrechen. Der Sprecher der ukrainischen Streitkräfte im Osten, Serhi Tscherevatji, sagte im ukrainischen Fernsehen, rund um Bachmut habe es in den letzten 24 Stunden dreizehn Gefechte gegeben. Die ukrainischen Truppen hätten mit ständigen Gegenangriffen dafür sorgen können, dass Nachschub geliefert und Verwundete evakuiert werden konnten. Das russische Verteidigungsministerium meldete Erfolge gegen ukrainische Stellungen in verschiedenen Sektoren. Die Angaben beider Seiten konnten nicht überprüft werden.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Freitag, 28. April 2023