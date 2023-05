Ukraine-News Lukaschenko wirbt für Unionsstaat und "Atomwaffen für alle"

Iskander-M-Raketenwerfer bei einer Siegesparade auf dem Roten Platz. Das Waffensystem kann auch taktische Nuklearsprengköpfe verschießen. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew wies das Angebot Lukaschenkos zurück. Sein Land sei bereits Mitglied der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion, daher sei keine weitere Integration erforderlich. "Was die Atomwaffen angeht, so brauchen wir sie nicht, weil wir dem Atomwaffensperrvertrag und dem umfassenden Atomteststoppvertrag beigetreten sind", sagte Tokajew.



Russland treibt derzeit seinen Plan voran, taktische Atomwaffen in seinem Nachbarland Belarus zu stationieren, das auch an die Ukraine grenzt. Es wäre das erste Mal seit dem Ende der Sowjetunion im Dezember 1991, dass solche Sprengköpfe außerhalb Russlands stationiert wären. In westlichen Ländern ruft das Besorgnis hervor. Russland verweist im Gegenzug darauf, dass die USA mit der Stationierung taktischer Atomwaffen in Deutschland und anderen europäischen Ländern nichts anderes täten.