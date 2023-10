Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow bezifferte die russischen Verluste in Awdijiwka auf 4.000 Menschen in den vergangenen zwei Wochen, ohne Angaben zu eigenen zu machen. Das sei auch den von den USA gelieferten Artilleriegeschossen zu verdanken, hieß es. Nahe der stark zerstörten Industriestadt verlief schon seit 2014 die Fron zu den von Moskau unterstützten Separatisten. Donezk, Die russisch kontrollierte Gebietshauptstadt, liegt nur wenige Kilometer südlich. Seit etwa zwei Wochen greift die russische Armee nördlich und südlich von Awdijiwka an.