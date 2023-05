Ukraine-News Ukraine fordert von Deutschland Marschflugkörper Taurus

Hunderte deutsche Staatsbedienstete müssen offenbar Russland verlassen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet, sind in gewissem Umfang Diplomaten, aber vor allem Kulturmittler wie etwa Lehrkräfte der deutschen Schule in Moskau und in erheblicher Zahl Mitarbeiter der Goethe-Institute betroffen. Insgesamt sei von einer niedrigen bis mittleren dreistelligen Zahl die Rede. Den Angaben zufolge sollen ab Juni nur noch 350 deutsche Staatsbedienstete in Russland bleiben dürfen. Das Auswärtige Amt sprach von einem "großen Einschnitt in allen Bereichen" der Präsenz in Russland.