Printmedien spielen in der Ukraine kaum noch eine Rolle, Online-Medien sind dagegen wichtig, verlieren aber durch Krieg und Pandemie überlebenswichtige Werbeeinnnahmen. Bildrechte: IMAGO / Steinach

Während Printmedien und Radio in der Ukraine so gut wie keine Rolle spielen, sind Online-Medien in der Tat zur Heimat des unabhängigen Journalismus geworden. Allerdings sind viele davon finanziell in ihrer Existenz bedroht. Schon während der Covid-Pandemie ist der Werbemarkt eingebrochen, nun ist die Situation viel schlimmer. "Es droht eine Katastrophe", meint Halyna Petrenko. "Wenn wenigstens die Hälfte aller ukrainischen Medien überlebt, wäre das schon ein Glücksfall. Im südukrainischen Odessa rechnet man sogar damit, dass nur zehn Prozent der Medien den Krieg überleben."