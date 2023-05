In der russischen Grenzregion Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach russischen Angaben erneut Orte heftig mit Artillerie beschossen worden. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, schrieb auf Telegram, das Dorf Kozinka nahe Graiworon sei von 132 Geschossen getroffen worden. Dort waren zu Beginn der Woche bewaffnete Gruppen eingedrungen . Zwei russische Milizen hatten sich dazu bekannt. Gladkow zufolge wurden auch die Regionen Belgorodski und Wolokonowski sowie die Stadt Schebekino mit Artillerie, Mörsergranaten und Drohnen beschossen. Mehrere Gebäude seien beschädigt worden. Verletzte gab es laut Gladkow nicht.

Das Landgericht in Frankfurt/Main hat die Durchsuchungen von Wohnungen und einer Jacht des russisch-usbekischen Oligarchen Alischer Usmanow für rechtswidrig erklärt. Diese hatten im September 2022 bei Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen ihn stattgefunden, in seinem Anwesen am Tegernsee in Bayern und in auf der Jacht "Dilbar" in Bremen.