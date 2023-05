Auch aus Russland hat es in der Nacht neue Berichte über Angriffe von ukrainischer Seite gegeben. Demnach gab es in der Großstadt Krasnodar eine Explosion nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff. Den Behörden zufolge wurden ein Bürogebäude und ein Wohnhaus getroffen. Auch aus dem kürzlich von Kämpfen erschütterten Gebiet Belgorod nahe der ukrainischen Grenze wurde über einen Beschuss der Grenzstadt Graiworon berichtet.

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft in Estland heute die Regierungschefs der an Russland grenzenden baltischen Länder. In der Hauptstadt Tallinn spricht der SPD-Politiker mit Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Danach nimmt er an ihrem Treffen mit Litauens Präsident Gitanas Nauseda und Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins teil, bei dem es um die Sicherheits- und Außenpolitik, um den Nato-Gipfel in Litauen im Juli sowie um EU- und Energiepolitik gehen soll.