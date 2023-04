Ukraine-News Melnyk fordert von Deutschland jährlich 35 Milliarden Euro für Waffen

Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk fordert von den westlichen Staaten, ein Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts jährlich für Waffenlieferungen an die Ukraine auszugeben. Der frühere Botschafter in Deutschland sagte in einer ukrainischen Fernseh-Talkshow, das wären allein im Fall von Deutschland mehr als 35 Milliarden Euro. Verglichen mit dem Zweiten Weltkrieg seien die Beträge gering. Die Partner im Westen sollten endlich aufhören, künstliche rote Linien für ihre Unterstützung zu ziehen.