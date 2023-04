Ukraine-News Ex-Botschafter Melynk sieht China in der Vermittlerrolle

Vize-Außenminister Andrij Melnyk kann sich China als Vermittler vorstellen. Bildrechte: dpa

Der umstrittene Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hält eine friedensstiftende Vermittlerrolle Chinas für möglich. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Melny, dass eine Friedensinitiative Chinas nicht unrealistisch sei. Eine friedliche Lösung und das Ende der Kampfhandlungen würde den Interessen Pekings mehr entsprechen "als dieses gewaltige nicht enden wollende Erdbeben für die gesamte Weltordnung", so Melnyk, der jetzt stellvertretender Außenminister in der Ukraine ist.



Das Telefonat zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Chinas Staatschef Xi Jinping bewertete Melnyk als großen Schritt nach vorn, "um unsere Beziehungen zu China zu stärken und die russische Aggression zu beenden".