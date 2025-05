Ukraine-News Merz sichert Litauen Hilfe bei russischer Bedrohung zu

Bundeskanzler Friedrich Merz hat dem EU- und Nato-Partner Litauen deutsche Unterstützung vor einer russischen Bedrohung zugesichert. Vor dem sogenannten Aufstellungsappell der Deutschen Brigade in Litauen betonte Merz am Donnerstag in Vilnius, dass es in Osteuropa noch nie einen so großen und dauerhaften Bundeswehr-Einsatz gegeben habe. "Ich will es an die Adresse der Bevölkerung sagen: Liebe Litauerinnen und Litauer, Sie können sich auf uns, Sie können sich auf Deutschland verlassen", betonte der Kanzler, der von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius begleitet wurde.



Der litauische Präsident Gitanas Nauseda sprach von einem historischen Tag. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind bereits 400 Bundeswehrangehörige in Litauen. Bis Jahresende wird die Zahl auf 500, bis Februar 2026 auf 1800 und dann bis Mitte 2026 auf 2000 anwachsen. Der Aufbau soll Ende 2027 mit dann 5000 Bundeswehrangehörigen abgeschlossen sein. (Quelle: Reuters)