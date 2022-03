Mehr als 1,5 Millionen Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen zehn Tagen die Ukraine verlassen und sind in die Nachbarländer geflohen. "Dies ist die am schnellsten anschwellende Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg", erklärte UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi.