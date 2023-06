Ukraine-News Staudamm-Zerstörung Thema im UN-Sicherheitsrat

Etwa 42.000 Menschen sind ukrainischen Angaben nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms von Überschwemmungen bedroht. Auch der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths erklärt vor dem Sicherheitsrat, dass der Dammbruch "schwerwiegende und weitreichende Folgen für Tausende von Menschen in der Südukraine auf beiden Seiten der Frontlinie haben wird, da sie ihre Häuser, Nahrungsmittel, sauberes Wasser und ihre Lebensgrundlage verlieren werden". Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe werde erst in den kommenden Tagen sichtbar. Bislang sind keine Todesfälle bekannt.

Russland und die Ukraine haben sich bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates gegenseitig die Schuld für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms zugewiesen. Der ukrainische UN-Botschafter nannte die Sprengung einen "Akt des ökologischen und technologischen Terrorismus". Der Vorfall sei ein weiteres Beispiel für den Völkermord Russlands an den Ukrainern, so der Botschafter in New York. Sein russischer Kollege sprach dagegen von einer Sabotage Kiews und einem Kriegsverbrechen. Durch den Dammbruch würden die Landwirtschaft und das Ökosystem der Region Cherson geschädigt und die Wasserversorgung der Krim beeinträchtigt. Der amerikanische UN-Botschafter sagte, es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse über die Hintergründe. Eine Sabotage durch Kiew halte er aber für unwahrscheinlich.