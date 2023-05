Bei den verstärkten russischen Angriffen hat es nach Angaben des ukrainischen Militärs erneut Opfer in der Bevölkerung gegeben. "Leider gibt es tote und verwundete Zivilisten", erklärte der Generalstab in seinem Lagebericht. Allein in der Nacht habe es 16 Raketenangriffe gegeben, vor allem auf die Städte Charkiw, Cherson, Mykolajiw und die Region Odessa. Sämtliche Drohnenangriffe hätten abgewehrt werden können, teilte das Militär weiter mit. Insgesamt habe Russland verschiedene Teile der Ukraine mit 35 Drohnen aus iranischer Produktion angegriffen.