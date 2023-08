Einschlag in Bürogebäude in Moskau Bildrechte: dpa

Bei der dritten sei das Steuerungssystem gestört worden, worauf sie in einem Gebäude des neuen Geschäfts- und Büroviertel "Moskau City" eingeschlagen sei. Berichte über Verletzte oder Tote gab es nicht. Der Betrieb an den Flughäfen laufe wieder.



Die USA unterstützten oder ermöglichten keine Angriffe in Russland, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums zu dem Vorfall. Es sei aber Sache der Ukrainer, wie sie sich gegen die russische Invasion verteidigen wollen. Es ist bereits die sechste Nacht in Folge, in der Drohnenangriffe aus der russischen Hauptstadtregion gemeldet wurden.