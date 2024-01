Ukraine-News Türkei stimmt Schwedens Nato-Beitritt zu

21:24 Uhr | Türkei stimmt Nato-Beitritt Schwedens zu

Das türkische Parlament hat der Aufnahme Schwedens in die Nato zugestimmt. Nach 20-monatigen Verhandlungen zwischen Ankara und Stockholm stimmte das türkische Parlament am Dienstagabend mit überwältigender Mehrheit für Schwedens Antrag auf seine Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis. 287 Parlamentarier stimmten in Ankara dafür, 55 dagegen, 4 Abgeordnete enthielten sich. Nun muss noch Präsident Recep Tayyip Erdogan das sogenannte Beitrittsprotokoll unterschreiben, was als so gut wie sicher gilt. Auch das Nato-Land Ungarn muss der Aufnahme Schwedens noch offiziell zustimmen. Alle anderen 29 Alliierten haben dies bereits getan.

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Schweden im Mai 2022 gemeinsam mit Finnland die Nato-Mitgliedschaft beantragt. Finnland wurde Anfang April vergangenen Jahres als 31. Mitglied im Bündnis willkommen geheißen.

20:56 Uhr | Deutschland liefert Ukraine erstmals Militärhubschrauber

Die Bundesregierung will die Verteidigung der Ukraine nun auch mit einer Lieferung von Militärhubschraubern aus Beständen der Bundeswehr unterstützen. Verteidigungsminister Boris Pistorius habe dem Land sechs Mehrzweckhubschrauber vom Typ Sea King Mk41, Zubehör- und Ersatzteilpakete sowie Ausbildung dafür zugesagt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatten sich die Unterstützer der Ukraine im sogenannten Ramstein-Format zu Beratungen zusammengeschaltet.

Pistorius sagte, für den Schutz der ukrainischen Bevölkerung und Infrastruktur bleibe die Luftverteidigung die Priorität Nummer eins. Außerdem sei mehr Tempo bei der Rüstungsproduktion nötig. Seit Kriegsbeginn umfassen die militärischen Lieferungen aus Deutschland nach Angaben des Verteidigungsministeriums etwa sechs Milliarden Euro.

Update 18:34 Uhr | Ukraine meldet acht Tote und mehr als 70 Verletzte

Nach russischen Raketenangriffen in verschiedenen Teilen der Ukraine ist die Zahl der Opfer nach oben korrigiert worden. Landesweit sind offiziellen Angaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. Aus Charkiw wurden demnach fünf Todesopfer und mehr als 50 Verletzte gemeldet. Eine Frau starb zudem in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk. In der Hauptstadt Kiew wurden offiziellen Angaben zufolge mehr als 20 Personen verletzt. Mehr im Gespräch mit ARD-Korrespondent Vassili Golod im Video.

Eine Mitteilung der Kiewer Militäradministration über eine getötete Frau wurde später korrigiert. Die Frau sei nach einer Wiederbelebung schwer verletzt auf eine Intensivstation eingeliefert worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Mehrere Wohnhäuser seien beschädigt worden. In einer Wohnung sei ein nicht explodierter Raketensprengkopf entdeckt worden. Das gesamte Haus sei mittlerweile evakuiert.

Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj zufolge setzte das russische Militär bei den morgendlichen Angriffen insgesamt 41 Raketen unterschiedlichen Typs ein. Nur knapp die Hälfte konnte demnach abgefangen werden.

17:20 Uhr | Litauen will deutsche Leopard-2-Panzer kaufen

Litauen hat den Kauf von deutschen Leopard-2-Panzern in Aussicht gestellt. Wie Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas sagte, könne er aber noch keine Details nennen. Vieles hinge noch von den genauen Bedingungen ab, etwa dem Preis.

Der Verteidigungsrat in Litauen gab am Dienstag grünes Licht, Verhandlungen über den Kauf von Leopard-2-Panzern zu beginnen. Diese werden vom Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann hergestellt. Litauen hat zuletzt 91 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Boxer aus deutscher Fertigung erhalten. Die Lieferung geht auf eine 670 Millionen Euro schwere Bestellung aus dem Jahr 2016 zurück. Deutschland hat zugesagt, bis 2027 eine einsatzbereite Brigade mit rund 4.800 Soldaten dauerhaft in Litauen zu stationieren.

