Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat in den ARD-Tagesthemen erneut auf eine Nato-Beitrittseinladung gedrängt. Davon hänge auch die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an dem Gipfel ab. "Wir glauben, dass jetzt die beste Zeit ist, um eine solche Entscheidung zu fällen", erklärte Kuleba. Die Gefahr, dass die Mitgliedsstaaten in einen Krieg gezogen würden, sehe er nicht. Es gehe nicht um einen sofortigen Beitritt, aber der Prozess müsse in Gang kommen. Als weiteres Argument nannte Kuleba, dass eine ukrainische Nato-Mitgliedschaft ein Weg hin zu Frieden sei. Sobald die Ukraine beitreten könne, gebe es keine Kriege mehr in Europa. Darum gehe es doch.