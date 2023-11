Ukraine-News Ukraine ruft Nato zu Waffenlieferung auf

10:55 Uhr | Ukraine ruft Nato zu Waffenlieferung auf

Die Ukraine hat die Nato zu weiterer militärischer Unterstützung gegen Russland aufgerufen. Außenminister Dmytro Kuleba appellierte im Brüsseler Nato-Hauptquartier an die Verbündeten, ihre Rüstungsproduktion hochzufahren. Sein Land werde gegen Russland nicht klein beigeben.

Kuleba sagte: "Es geht hier nicht nur um die Sicherheit der Ukraine, sondern um die Sicherheit des gesamten euroatlantischen Raums." Kuleba bestritt Angaben der ukrainischen Armeespitze zu einem "Stillstand" an der Ostfront. Ziel sei weiter die "territoriale Integrität in den international anerkannten Grenzen von 1991", also eine Rückeroberung der von Russland annektierten Krim-Halbinsel und der besetzten Gebiete im Osten.

Von der Europäischen Union hat die Ukraine laut Kuleba bislang 300.000 Artilleriegranaten erhalten. Eine Million Granaten seien zugesagt worden.

08:44 Uhr | Russische Luftangriffe auf Region Chmelnizkyj

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht erneut Ziele in der Ukraine angegriffen. Nach ukrainischen Angaben flogen 21 Drohnen auf die Region Chmelnizkyj im Westen des Landes sowie drei Marschflugkörper in Richtung Südukraine. Man habe die meisten Angriffe abgewehrt. Nur ein Marschflugkörper sei nicht abgeschossen worden, dieser habe aber sein Ziel verfehlt. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, vier Marschflugkörper seien von einer Fregatte aus gestartet worden.

08:03 Uhr | Nato-Außenminister erstellen Ukraine-Checkliste