Ukraine-News EU-Kommission schlägt neue Sanktionen gegen Russland vor

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

18:00 Uhr | EU-Kommission schlägt neue Sanktionen gegen Russland vor

Die EU-Kommission hat ein neues Sanktionspaket gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs vorgeschlagen. Ziel der neuen Maßnahmen ist es, die Umgehung bestehender Sanktionen einzudämmen, wie Kommissionssprecher Eric Mamer am Montag mitteilte. "Ziel ist es zu verhindern, dass für den Export nach Russland verbotene Güter einen Weg in den russischen Militärkomplex finden", sagte er. Das von der Kommission vorgeschlagene Sanktionspaket ist das insgesamt elfte seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.



Wie aus einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Dokument hervorgeht, sollen erstmals auch Firmen aus China und Hongkong von den Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs betroffen sein. Diesen acht Firmen wird der Export problematischer Güter nach Russland vorgeworfen.

14:11 Uhr | Nach Angriffen: Stromnetze in fünf ukrainischen Regionen beschädigt

Russlands jüngste Angriffe haben Stromnetze in fünf ukrainischen Regionen beschädigt. Nach Angaben des ukrainischen Netzbetreibers Ukrenergo gilt das für Donezk, Charkiw, Cherson, Sumy und Tschernihiw. "Die nächtlichen Drohnenattacken haben aber nicht die Hauptinfrastruktur für Energie beschädigt", teilte Ukrenergo mit.

11:31 Uhr | Selenskyj will 8. Mai zu ukrainischem Feiertag machen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Bildrechte: dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will als ein Zeichen der weiteren Annäherung an Europa den Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg am 8. Mai zum offiziellen Feiertag machen. Damit grenzt die Ukraine sich von der sowjetischen Tradition ab, da in Russland der "Tag des Sieges" erst am 9. Mai gefeiert wird. Selenskyj erklärte, die Ukraine solle künftig gemeinsam mit der "freien Welt" der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedenken. Der 9. Mai solle in der Ukraine zudem zum Europatag werden. Selenskyj legte dem ukrainischen Parlament einen entsprechenden Gesetzentwurf vor.

Die bedingungslose Kapitulation Nazideutschlands trat am 8. Mai 1945 um 23:01 Uhr in Kraft, was in Moskau bereits der 9. Mai war.

07:20 Uhr | Ukraine: 16 Raketenangriffe in der Nacht