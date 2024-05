Ukraine-News Belgien überlässt Ukraine 30 F-16-Kampfflugzeuge

Polen sollte nach Ansicht von Außenminister Radoslaw Sikorski den Einsatz eigener Truppen in der Ukraine nicht ausschließen. "Wir sollten Putin im Dunkeln über unsere Absichten lassen", sagt Sikorski in einem Interview. Welche Rolle polnische Soldaten im Nachbarland spielen könnten, erklärte er allerdings nicht. Zuvor hatte Sikorski bereits erklärt, die Präsenz von Nato-Soldaten in der Ukraine sei nicht undenkbar.

Frankreich will nach Angaben aus Kiew Militärausbilder in die Ukraine schicken. Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj schrieb dazu am Montagabend auf Facebook, er begrüße "die Initiative Frankreichs, Ausbilder in die Ukraine zu schicken, um ukrainische Armeeangehörige auszubilden". Er habe bereits Dokumente unterzeichnet, "die es den ersten französischen Ausbildern ermöglichen, bald unsere Schulungszentren zu besuchen und sich mit deren Infrastruktur und Personal vertraut zu machen".