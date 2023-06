11:18 Uhr | Auswärtiges Amt rät von Besuchen im Zentrum von Moskau ab

Angesichts des Machtkampfes in Russland hat das Auswärtige Amt seine Reisehinweise aktualisiert. "Auf Grund aktueller Ereignisse" sollten schon bisher von einer Teilreisewarnung betroffene "Verwaltungsgebiete und insbesondere die Stadt Rostow sowie das Umland gemieden werden", teilte das Ministerium mit. "In Moskau sollten staatliche, insbesondere militärische Einrichtungen weiträumig umgangen werden. Das Stadtzentrum sollte bis auf Weiteres gemieden werden."

Eine offizielle Reisewarnung für Moskau wurde aber bislang nicht ausgesprochen. Für Russland gilt seit dem Ukraine-Krieg schon länger eine Teilreisewarnung des Auswärtigen Amtes. Diese umfasst die an die Ukraine grenzenden Verwaltungsgebiete Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Krasnodar und auch Rostow.

11:05 Uhr | Russisches Außenministerium fordert zur Unterstützung von Putin auf

Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums fordert die Bevölkerung auf, Präsident Wladimir Putin zu unterstützen und sich hinter ihn zu stellen.

10:45 Uhr | Britisches Außenministerium warnt vor Gefahr von Unruhen

Das britische Außenministerium warnt vor der Gefahr von Unruhen überall in Russland. "Es gibt Berichte über militärische Spannungen in der Region Rostow und die Gefahr von weiteren Unruhen im ganzen Land", erklärt das Ministerium in einer aktualisierten Reisewarnung.

Update 10:38 Uhr | Bundesregierung beobachtet Ereignisse in Russland aufmerksam

Die Bundesregierung beobachtet die Ereignisse in Russland um die Konfrontation mit den Wagner-Söldnern "aufmerksam". Dies teilte ein Sprecher der Regierung auf Anfrage mit. Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, es sei "sehr interessant", dass Russlands Präsident Wladimir Putin in einer Ansprache die Lage "mit 1917" verglichen habe, am "Vorabend der Revolution" in Russland. Auch die Präsidenten Polens und Frankreichs lassen erklären, sie verfolgten die Situation genau.

09:34 Uhr | Putin bestätigt Blockade von Militärobjekten in Rostow durch Wagner-Kämpfer