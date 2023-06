08:44 Uhr | Moskau ruft Anti-Terror-Notstand aus

Angesichts der Rebellion des Chefs des Militärunternehmes Wagner, Jewgeni Prigoschin, haben die Behörden in Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. "Um mögliche Terroranschläge in der Stadt und dem Gebiet Moskau zu verhindern, ist ein Regime für Operationen zur Terrorbekämpfung eingeführt worden", teilte das nationale Anti-Terror-Komitee mit. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft.

08:14 Uhr | Putin plant Fernseh-Ansprache

Der russische Präsident Wladimir Putin will einem Bericht zufolge bald im Fernsehen sprechen. Putin wolle eine im Fernsehen übertragene Ansprache halten, berichtete die Agentur Tass unter Berufung auf den Kreml.

07:50 Uhr | Bundesregierung will Ukraine weitere 45 Gepard-Flakpanzer liefern

Die Bundesregierung will der Ukraine bis zum Jahresende 45 weitere Gepard-Flugabwehrkanonenpanzer liefern. Das sagte der Leiter des Planungsstabs im Verteidigungsministerium, Christian Freuding, der "Welt am Sonntag". Weitere Lieferungen von Leopard-2-Kampfpanzern schloss der Brigadegeneral aus. Das stehe im Moment nicht zur Debatte.

07:33 Uhr | Wagner-Kämpfer besetzen Militäreinrichtungen in Rostow

Der Chef des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat erklärt, dass er sich im Hauptquartier des südrussischen Militärbezirks in Rostow befindet und dass seine Kämpfer Militäreinrichtungen besetzt halten. "Wir befinden uns im Hauptquartier, es ist 7:30 Uhr [06:30 MESZ]", sagte Prigoschin in einem auf Telegram veröffentlichten Video. "Militärische Einrichtungen in Rostow, darunter ein Flugplatz, sind unter Kontrolle", fügte er hinzu.

07:22 Uhr | Prigoschin will mit Verteidigungsminister sprechen

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin will eigenen Angaben zufolge mit Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sprechen. Pripgoschin sagte in einem auf Telegram veröffentlichten Video, er kontrolliere mit seinem Militärunternehmen Wagner alle Militäreinrichtungen der Stadt und werde auf Moskau marschieren, wenn nicht Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow zu ihm kämen. Zugleich unterstrich Prigoschin, die Aktion behindere nicht Russlands "militärische Spezialoperation" in der Ukraine. Zuvor hatte er schon betont, seine Aktion sei kein Militärputsch.

05:31 Uhr | Kreml-Kritiker Chodorkowski fordert Unterstützung für Prigoschin

Chodorkowski rief aus dem Exil zum Sturz des "Regimes" auf. Bildrechte: dpa Der bekannte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski hat die Russen aufgefordert, den Söldnerführer Jewgeni Prigoschin in seinem Kampf gegen die Armeeführung zu unterstützen. "Wir müssen jetzt helfen, und dann werden wir diesen (Mann) wenn notwendig ebenfalls bekämpfen", schrieb der Kreml-Kritiker in Onlinemedien. "Selbst der Teufel" verdiene Unterstützung, wenn er gegen "dieses Regime" kämpfe. "Und ja - dies ist erst der Anfang", schrieb der im Exil lebende Chodorkowski.

05:20 Uhr | Moskau fährt Sicherheitsmaßnahmen hoch

Die russische Hauptstadt Moskau hat mit der Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen begonnen. Es würden zusätzliche Straßenkontrollen eingeführt, sagte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin. Zudem würden Anti-Terror-Maßnahmen ergriffen.

04:43 Uhr | Wagner-Kämpfer laut Prigoschin bereit zu sterben

Die Kämpfer des privaten russischen Militärunternehmens Wagner sind nach den Worten ihres Chefs Jewgeni Prigoschin "bereit zu sterben". "Wir sind alle bereit zu sterben, alle 25.000", sagte Prigoschin in einer veröffentlichten Audiobotschaft. "Denn wir sterben für das Vaterland, wir sterben für das russische Volk, das man von denen befreien muss, die die Zivilbevölkerung bombardieren."

03:03 Uhr | Prigoschin meldet Abschuss von Armeehubschrauber

Kämpfer des Militärunternehmes Wagner haben nach Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin einen russischen Armeehubschrauber abgeschossen. "Gerade hat ein Helikopter das Feuer auf eine zivile Kolonne eröffnet, er wurde von den Wagner-Einheiten abgeschossen", sagte Prigoschin in einer Audiobotschaft.

03:02 Uhr | Bevölkerung von Rostow zur Ruhe aufgerufen

Der Gouverneur der südrussischen Stadt Rostow hat die Bevölkerung aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben. Die Behörden ergriffen alle notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit der Einwohner zu gewährleisten, sagt Wassili Golubew auf seinem Telegram-Kanal. Golubew teilt darin nicht mit, ob Prigoschin schon in Rostow angekommen sei.

02:57 Uhr | Luftalarm in der gesamten Ukraine

In der Ukraine ist in der Nacht im ganzen Land Luftalarm ausgelöst worden. Aus mehreren Städten gab es Berichte über Explosionen. Im ostukrainischen Charkiw habe es mindestens drei Einschläge gegeben, unter anderem in eine Gasleitung, woraufhin ein Feuer ausgebrochen sei, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram.



Aus der Hauptstadt Kiew hieß es, Raketenteile seien auf einen Parkplatz in einem zentralen Bezirk gestürzt. Die 16. Etage eines Wohngebäudes neben dem Parkplatz habe zudem Feuer gefangen, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden. Medienberichten zufolge kam es auch zu Explosionen in den Städten Dnipro und Krementschuk.

02:23 Uhr | Präsident Putin wird rund um die Uhr informiert