Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Region Odessa gezielt Standorte für den ukrainischen Getreideexport angegriffen. Das teilte Selenskyj bei Telegram mit. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums wurden bei dem Angriff auf den Hafen von Tschornomorsk im Süden der Region Odessa rund 60.000 Tonnen Getreide zerstört. Ein großer Teil der Infrastruktur in dem Hafen sei beschädigt worden.



Russland hatte die Region Odessa nach ukrainischen Angaben in den frühen Morgenstunden mit Raketen und Drohnen angegriffen. Ukrainischen Angaben zufolge war es der zweite nächtliche Angriff in Folge auf die Region seit dem Auslaufen des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland am Montag. Die Staatsanwaltschaft erklärte, es habe sich um den bislang größten Angriff an der Schwarzmeerküste von Odessa gehandelt. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden. Nach Behördenangaben wurden Getreideterminals und Infrastruktur auch im Hafen von Odessa angegriffen.