Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge einen weiteren Export von Kampfpanzern in die Ukraine vor. Wie die Zeitung unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, hat das Unternehmen dafür 50 Leopard-1-Panzer vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems erworben. Die Fahrzeuge sollen an den deutschen Standorten des Düsseldorfer Konzerns für den Einsatz in der Ukraine neu ausgerüstet werden. Letztlich werden von den 50 Kampfpanzern rund 30 Einheiten an die Ukraine geliefert werden können, hieß es. Der Kampfpanzer Leopard 1 ist der Vorläufer des derzeit von der Bundeswehr eingesetzten Leopard 2, von dem bereits einige Dutzend Exemplare in die Ukraine exportiert wurden.