Ukraine-News Polen hofft auf längere Stationierung deutscher Patriot-Systeme

Die bei dem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk schwer verletzte Schriftstellerin Victoria Amelina ist ihren Verletzungen erlegen und in einem Krankenhaus in Dnipro gestorben. Das teilte die Nichtregierungsorganisation PEN Ukraine am Sonntag auf Facebook mit. Die 37-jährige Autorin hatte sich mit einer Delegation kolumbianischer Journalisten und Schriftsteller in einem Restaurant aufgehalten, als dieses am Dienstag durch einen russischen Raketenangriff zerstört wurde.