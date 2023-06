Die Ukraine dringt auf einen schnellen Beitritt zur westlichen Militärallianz. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius eingeladen. Brüsseler Diplomaten zufolge haben vor allem die USA und Deutschland Vorbehalte gegen eine rasche Aufnahme. Polen und die Baltenstaaten gelten hingegen als die größten Befürworter.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach der Meuterei der Wagner-Gruppe deutlich gemacht, dass Deutschland keinen Regierungswechsels in Russland anstrebe. "Unser Ziel hier ist nicht ein Regierungswechsel, ein Regimechange in Russland. Unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine", sagte der SPD-Politiker vor dem Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. "Wir sind nicht Partei dessen, was in Russland geschieht", betonte er. Deutschland könne nur beobachten. Zugleich sicherte Scholz den Ländern an der Nato-Ostflanke Unterstützung für den Fall einer weiteren Eskalation zu.