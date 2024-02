Der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sein Land die russischen Angreifer besiegen werde. Er sei "überzeugt", dass der Sieg der Ukraine "in der Einheit" liege, erklärte Syrskyj am Samstag im Onlinedienst Telegram. Dieser Sieg werde "zweifellos eintreten". Syrskyj erinnerte daran, dass in den ersten Tagen des Krieges nur wenige an eine erfolgreiche ukrainische Abwehr der um ein Vielfaches überlegenen russischen Streitkräfte bei ihrem Vorstoß auf Kiew geglaubt hätten. Doch die Ukraine habe an sich selbst geglaubt, den Kampf angenommen und überlebt, sagte er. Sein Land sei auch nach zwei Jahren weiterhin fest entschlossen, um jeden Meter zu kämpfen. Er räumte aber auch ein, dass die angestrebte ukrainische Gegenoffensive "nicht das gewünschte Ergebnis gebracht" habe.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Regierungsspitzen aus Italien, Kanada und Belgien sind in der Nacht als Zeichen der Solidarität nach Kiew gereist. Von der Leyen, Giorgia Meloni, Justin Trudeau und Alexander De Croo kamen in der Nacht gemeinsam per Zug von Polen aus an, teilte die italienische Regierung mit.



Von der Leyen schrieb auf X, sie sei am Jahrestag des Kriegsbeginns in die Ukraine gereist, "um den außergewöhnlichen Widerstand des ukrainischen Volkes zu feiern".