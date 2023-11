Ukraine-News Putin unterzeichnet Haushaltsentwürfe

Bei einem schweren Unwetter in der südukrainischen Region Odessa sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Weitere 19 Anwohner seien durch den Sturm verletzt worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. In verschiedenen Regionen des kriegsgebeutelten Landes seien nun 1.500 Orte vom Stromnetz abgeschnitten.

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow will nach eigenen Angaben rund 3.000 weitere Kämpfer in die Ukraine schicken. Das kündigte er im Nachrichtendienst Telegram an. Die Kämpfer hätten "die beste Ausrüstung und moderne Waffen", sagte er. "Außerdem sind die Jungs sehr kämpferisch und sehr motiviert, um Ergebnisse zu erzielen." Mehr als 26.000 Kämpfer will Kadyrow bereits im Mai in die Ukraine geschickt haben. Der Machthaber gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.