Russland hat nach Angaben von Kremlchef Wladimir Putin Abkommen für eine militär-technische Zusammenarbeit mit mehr als 40 Staaten des afrikanischen Kontinents geschlossen. Die Militärabkommen zielten auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Länder ab, machte Putin am Freitag in St. Petersburg deutlich. Dort lief der letzte Tag des zweiten Russland-Afrika-Gipfels, der im Westen kritisiert wurde als "PR-Show" und als Versuch Putins, afrikanische Länder noch abhängiger zu machen von Russland. Die afrikanischen Staaten erhielten ein breites Spektrum an Waffen und Technik, sagte Putin. Ein Teil dieser Lieferungen laufe auf einer unentgeltlichen Grundlage mit dem Ziel, die Sicherheit und die Souveränität der Staaten zu stärken, betonte Putin. Zudem nähmen Vertreter afrikanischer Staaten aktiv an den von Russland organisierten militär-technischen Foren und Manövern teil, wo sie mit den Waffen und ihrem Einsatz vertraut gemacht werden müssen.

Das ukrainische Parlament hat das nach dem russischen Einmarsch verhängte Kriegsrecht und die angeordnete Mobilmachung um weitere 90 Tage verlängert. Für die entsprechenden Gesetze stimmte am Donnerstag eine deutliche Zweidrittelmehrheit. Beide Maßnahmen gelten nun bis Mitte November. Ohne Verlängerung wäre das Kriegsrecht am 18. August ausgelaufen. Mit der Verlängerung werden auch die eigentlich für den 29. Oktober vorgesehenen Parlamentswahlen verschoben, weil das Kriegsrecht die Abhaltung verbietet. Bei einem noch länger andauernden Krieg droht auch der nach der ukrainischen Verfassung für den 31. März 2024 vorgesehenen Präsidentenwahl ein Aufschub.

Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt höhere Getreideexporte nach Afrika an. Sein Land werde ein verlässlicher Lieferant von Lebensmitteln bleiben, sagt Putin auf dem Russland-Afrika-Forum in St. Petersburg. Viele ärmere Staaten vor allem in Afrika sind abhängig von Mais- und Weizenlieferungen der Ukraine, die nach der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland am Montag vergangener Woche allerdings sehr viel schwieriger geworden sind.



Daher haben die afrikanischen Staaten eine Friedensinitiative gestartet, die Putin nach seinen eigenen Worten respektiert und sorgfältig prüfen will. Zugleich zeigt sich Putin interessiert daran, eine militärische Zusammenarbeit mit dem Kontinent zu entwickeln.