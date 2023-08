Ukraine-News Polen schickt weitere Soldaten und Putin verstärkt seine Palastgarde

Polen schickt noch zusätzliche Soldaten an seine Grenze zu Belarus. Das Verteidigungsministerium komme so einem Wunsch des Grenzschutzes nach, meldete die polnische Nachrichtenagentur PAP heute. Grund sei die Lage an der Grenze, wird das Verteidigungsministerium zitiert. Gestern hatte das Innenministerium erklärt, der Grenzschutz habe um 1.000 weitere Soldaten gebeten, denn es gebe zunehmend illegale Grenzübertritte.