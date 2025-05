Ukraine-News Trump kündigt Telefonat mit Putin an

Trotz internationaler Gesprächsbemühungen halten die Kämpfe in der Ukraine unvermindert an. Der ukrainische Generalstab meldete in seiner Tagesbilanz 61 russische Angriffe – vor allem auf die Frontabschnitte bei Torezk und Pokrowsk im Osten des Landes. Auch im Süden blieb die Lage angespannt. In der Stadt Cherson wurden zwei Menschen nach Behördenangaben durch russische Drohnenangriffe verletzt. In Kupjansk, nahe der Grenze zu Russland, wurden laut offiziellen Angaben vier Menschen bei Artilleriebeschuss verletzt. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. (Quelle: Reuters)