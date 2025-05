Vor den geplanten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russen in Istanbul haben sich die Außenminister des sogenannten Weimar-Formats mit ihrem ukrainischen Kollegen Andrij Sybiha getroffen. Er habe Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), den französischen Außenminister Jean-Noël Barrot und den polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski am Rande des Nato-Treffens in Antalya "über die jüngsten Entwicklungen auf dem Schlachtfeld und an der diplomatischen Front informiert", erklärte Sybiha im Onlinedienst X. Er habe betont, "dass der Druck auf Moskau erhöht werden muss, um den Frieden zu erzwingen – und dass dies mit der Stärkung der Ukraine einhergehen muss", schrieb der ukrainische Außenminister. (Quelle: AFP)