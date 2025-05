Ukraine-News Putin und Trump bleiben Gesprächen in der Türkei fern

Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump werden nicht an den geplanten Ukraine-Gesprächen an diesem Donnerstag in der Türkei teilnehmen. Der Kreml teilte mit, der russische Präsident schicke als Chef einer mehrköpfigen Delegation seinen Berater Wladimir Medinski in die Türkei. Aus Moskau hieß es zudem, auch Außenminister Sergei Lawrow werde wohl nicht vor Ort sein.