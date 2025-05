Ukraine-News Rubio: Frieden nur durch persönliches Trump-Putin-Treffen möglich

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Sonntag nach ukrainischen Angaben mit 273 Drohnen angegriffen. Wie die Luftstreitkräfte mitteilten, wurden 88 Drohnen zerstört. 128 Drohnen seien "ohne negative Folgen" verloren gegangen. Betroffen von den Attacken waren neben der Hauptstadt Kiew unter anderem die Gebiete Dnipropetrowsk und Donezk. In Kiew starb den Behörden zufolge eine Frau, drei Menschen seien verletzt worden.

US-Außenminister Marco Rubio glaubt, dass die Gespräche um einen Frieden in der Ukraine nur vorankommen können, wenn sich US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin persönlich treffen. Rubio sagte dem US-Sender CBS News, die Mechanismen, um diese Art von Treffen zu organisieren, würden ein wenig Arbeit erfordern. Daher könne er nicht sagen, dass dies in Bezug auf die Auswahl eines Standorts und eines Datums bereits geplant sei. "Aber der Präsident will es tun. Er will es so schnell wie möglich tun."